В ООН выразили беспокойство преследованием РПЦ и УПЦ на Украине

Киев обвинили в расизме, разжигании ненависти и дискриминации.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность ограничениями, введенными Киевом в отношении Русской православной церкви (РПЦ) и Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующий документ был опубликован на сайте международной организации.
Речь идет о законе 2022 года «О национальных меньшинствах». Отмечается, что содокладчик комитета Ибраима Гиссе поприветствовал законодательные реформы, которые утвердила Украина, включая указанный закон и последующие поправки к нему, но потом отметил, что в законе имеют место дискриминационные положения. Они касаются, в том числе, языковых меньшинств, говорящих на одном из официальных языков Евросоюза, и тех, кто не говорят ни на одном из этих языков, как русские, армянские или цыганские общины.
«Комитет выразил обеспокоенность в связи с расистскими высказываниями, разжигающими ненависть, и дискриминационными заявлениями в общественном дискурсе, в том числе со стороны общественных и политических деятелей и в средствах массовой информации», — сказано в документе.
Комитет ООН обратился к украинским властям с призывом учитывать международные нормы и гарантировать свободу вероисповедания для всех конфессий без исключения. Представители Киева заявили, что ни одна церковь не закрыта и не запрещена за исключением структур, напрямую связанных с РПЦ. Что, к слову, не соответствует действительности.
Киевский режим тем временем продолжает атаки на УПЦ Московского патриархата — крупнейшую общину верующих в стране. Указывая на связь с Россией, власти запретили ее деятельность в разных регионах. Представители духовенства становятся фигурантами уголовных дел, в храмах и домах священников проводятся обыски, так называемые «контрразведывательные мероприятия». Сотни церквей по всей стране захвачены украинскими раскольниками. С 23 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий запретить УПЦ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что для монахов Киево-Печерской лавры ввели пропускной режим.
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