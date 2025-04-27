Сергей Собянин сообщил о достижениях участников юбилейного Дня инноватора

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 19 0

Участники привлекли рекордный объем средств.

Сергей Собянин сообщил о достижениях участников юбилейного Дня инноватора

Фото: mos.ru

В Москве прошел День инноватора — финал юбилейного потока программы «Академия инноваторов». Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

На одной площадке собрались технологические стартапы, инвесторы и представители крупного бизнеса, которые показали лучшие разработки, обменялись опытом и заключили новые соглашения.

«Участниками пятого потока: заключены контракты на сумму 53 млн рублей; запущено 15 пилотных проектов; суммарная выручка участников превысила 50 млн рублей; три проекта вышли на международные рынки — в Китай, ОАЭ, Туркменистан и другие страны», — написал столичный мэр.

Больше 1000 гостей посетили выставочное пространство и презентации стартапов. Авторы 15 лучших проектов выступили перед потенциальными инвесторами и заказчиками. В ходе мероприятия участники привлекли рекордные 71,3 млн рублей в виде инвестиций и грантов, а трое стали обладателями грантов от Московского венчурного фонда.

Заявки на участие в «Академии инноваторов» подали около 7000 человек из 187 городов России и 12 зарубежных стран. Самыми популярными направлениями стали IT, образование, e-commerce, медицина и промышленность.

Москва последовательно развивает экосистему поддержки технологического бизнеса. «Академия инноваторов» — один из ключевых инструментов столицы для запуска и масштабирования стартапов. Программа помогает участникам с самых ранних стадий — от идеи до выхода на рынок, включая доступ к наставникам, инвесторам и заказчикам.

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