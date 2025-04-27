«Я счастлива»: Алсу вышла на связь после суда с Яном Абрамовым

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Алсу простила бывшему мужу Яну Абрамову все обиды ради детей

Алсу простила мужу всё ради детей

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

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Певица и бизнесмен недавно заключили мировое соглашение.

Певица Алсу осталась в хороших отношениях с бывшим мужем Яном Абрамовым ради детей. Об этом она рассказала в личном блоге.

«Я счастлива, что между нами сегодня нет никаких разногласий, никаких недоговоренностей, никаких недовольств», — написала певица.

Алсу всегда предпочитала держать в секрете детали своей личной жизни. Такой подход породил множество слухов. Пользователи Сети были уверены, что развод супругов в августе прошлого года — следствие бурного романа Яна Абрамова с моделью Анастасией Решетовой.

Развод — непростое решение. Особенно, когда после него предстоит раздел имущества стоимостью в несколько миллиардов рублей. Совсем недавно бывшие супруги пришли к компромиссу в этом вопросе. Говорят, Алсу пришлось пойти на уступки и принять несправедливые требования бывшего мужа.

Певица устала от домыслов и решила откровенно рассказать о расставании. Алсу и Ян Абрамов все же нашли в себе силы, чтобы разойтись на доброй ноте. Поклонники Алсу поддержали ее подход — по мнению пользователей, дети не должны страдать из-за разногласий между родителями.

«Мы прожили 18 лет, наполненных большим количеством счастливых моментов. Нас связывают замечательные дети. Совместно нас объединяет именно их будущее. Мы будем продолжать и встречаться, и окружать их вниманием, и воспитывать их в дружеской атмосфере, как полагается взрослым, мудрым людям, чтобы и после развода сохранять теплое и человеческое общение», — поделилась она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алсу составила список красных флагов в отношениях.

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