«Не распыляемся»: Алсу составила список красных флагов в отношениях

Сейчас у певицы нет времени искать вторую половинку.

Идеальные партнеры должны быть приблизительно одного возраста. Таким мнением поделилась заслуженная артистка РФ Алсу на препати Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в беседе с 5-tv.ru.

«Двадцать лет, наверное, — это красный флаг. Я считаю, что плюс-минус должно быть одно поколение. Во-первых, чтобы было, о чем поговорить. Во-вторых, какие-то общие интересы, друзья, круг общения. Это все очень важно», — объяснила свою позицию она.

На данный момент сама артистка не состоит в отношениях и даже не думает о встречах с противоположным полом в романтическом ключе.

«Не распыляемся, как говорится. Сейчас столько работы, столько событий. Я окунулась в эту жизнь, в такую яркую, насыщенную», — откровенно призналась она.

Несмотря на собственный свободный статус, Алсу наставила, как определить, что выбранный человек является, на самом деле, подходящим кандидатом на роль партнера. По ее словам, избранник должен сразу душевно откликнуться. В истинной паре всегда возникает «химия».

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