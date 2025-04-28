Вдохнуть жизнь: как запахи помогают в диагностике опасных болезней

Ученые работают над созданием приборов по выявлению злокачественных опухолей на ранней стадии.

В последние годы в медицине наблюдается настоящий прорыв в использовании обоняния для диагностики заболеваний. Об этом в беседе с aif.ru рассказала старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и кандидат биологических наук Елена Родионова.

По словам специалиста, современная наука активно исследует, как запахи могут указывать на различные болезни. Например, разрабатываются приборы, которые способны определять наличие малярии у человека, даже если он сам не болен. Это стало возможно благодаря изменению запаха тела носителя плазмодия, вызывающего малярию.

Также особое внимание уделяется ранней диагностике рака. Злокачественные опухоли влияют на метаболизм организма, что приводит к изменению запаха. В настоящий момент ученые работают над созданием приборов, которые смогут выявлять рак на ранних стадиях, когда пациент еще не подозревает о болезни. Приоритет отдается наиболее опасным видам — рак легких, предстательной железы и груди.

Елена Родионова также отметила, что заболевания Альцгеймера и Паркинсона имеют предвестники в виде нарушений обоняния. Ранняя диагностика этих опасных недугов может значительно замедлить их прогрессирование. Так, интересный случай произошел в Англии, когда медсестра распознала начало паркинсонизма у своего мужа по изменению его запаха, что позволило ей вовремя обратиться к врачу.

Кроме того, обонятельные способности собак находят применение в медицине. Специально обученные собаки могут распознавать запахи, предвещающие приступы, такие как эпилепсия или диабетическая кома. Эти четвероногие помощники содействуют своим хозяевам в принятии мер заранее, что значительно повышает уровень их безопасности и уверенности в повседневной жизни.

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