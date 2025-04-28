Во Владимирской области опрокинулся экскурсионный автобус

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса. В ДТП пострадали примерно 35 человек. Об этом стало известно из сообщения регионального управления МВД России, которое было опубликовано на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Уточнялось, что транспортное средство съехало в кювет у трассы и перевернулось. За медицинской помощью обратились около 35 человек, как отметили в ведомстве.

На момент аварии в пассажирском транспорте находились 55 человек.

На месте дорожной аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Причина ДТП пока не установлена. Ведется проверка. О погибших не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгороде машина скорой помощи столкнулась с иномаркой, есть погибшие. Водителя легкового автомобиля, попавшего в ДТП, и еще фельдшера в экстренном порядка доставили в городскую больницу. Всего в инциденте, как стало известно, ранения получили три человека, среди которых медицинский работник, пациент, находившийся в скорой, а также водитель автомобиля.