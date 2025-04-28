В Белгороде скорая столкнулась с иномаркой, есть погибшие

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 7 0

Фельдшер погиб в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Белгороде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Также известно о трех пострадавших.

Машина скорой медицинской помощи (СМП) столкнулась с иномаркой в Белгороде. В аварии скончался фельдшер, еще два человека получили ранения. Об этом стало известно от источника 5-tv.ru.

По словам инсайдера, водителя легкового автомобиля и еще одного фельдшера доставили в Белгородскую городскую больницу № 2.

Также в Telegram-канале регионального управления МВД РФ уточнили, что в ходе дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека — медработник, пациент, который находился в машине скорой помощи, а также водитель иномарки.

Уточняется, что остальные обстоятельства случавшегося устанавливаются.

По информации пресс-службы минздрава Запорожской области, в этот же день четверо взрослых и ребенок шести лет получили травмы в аварии с двумя легковыми автомобилями, произошедшей на трассе «Новороссия».

Ранее 5-tv.ru писал, что более 10 автомобилей столкнулись на магистрали в Ленинградской области. Как отмечалось, причиной ДТП стало несоблюдение водителями транспортных средств должной дистанции. Информации о погибших не было.

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