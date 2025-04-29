В Испании объявлено ЧП после массового отключения электричества

Чрезвычайное положение (ЧП) объявили в Испании на фоне массового отключения электричества. Об этом стало известно из сообщения агентства Reuters со ссылкой на данные министерства внутренних дел государства.

Как отметили в материале издания, применят статус чрезвычайной ситуации только в тех регионах, которые запросят его. Уточнялось, что в текущее время к властям уже обратились Мадрид, Андалусия и Эстремадура. Правительства городов направили просьбу взять на себя функции по поддержанию общественного порядка.

Случившееся происшествие значительно отразилось на функционировании общественного транспорта, а также линий электропередачи и телефонной связи в отдельных частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона.

До этого жителям основной части Испании и Португалии пришлось столкнуться с масштабным отключением электроэнергии. Без света также остались Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Сбои были отмечены и в работе международного аэропорта Мадрида. В некоторых населенных пунктах отключились светофоры.

Отмечалось, что из вероятных причин инцидента не исключена кибератака. Однако точного источника отключения пока не выявлено.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Красноярском крае из-за урагана без света остались 59 тысяч человек.