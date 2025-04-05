В Красноярском крае из-за урагана без света остались 59 тысяч человек

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 25 0

Массовые отключения затронули и Кемеровскую область.

В Красноярском крае без света остались 59 тысяч человек из-за урагана

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Красноярском крае ураганный ветер оставил без света более 59 тысяч человек. Массовые отключения затронули также Хакасию, Алтайский край и Кемеровскую область. Об этом сообщили в Минэнерго России.

Стихия не щадит ни инфраструктуру, ни людей: в Новоселово Красноярского края ветер разрушил автовокзал, а в самом Красноярске срывает крыши с домов.

По данным краевого МЧС, 5 апреля порывы ветра могут достигать 33 миллиметров в секунду, что представляет серьезную угрозу для всех территорий, попавших в зону бедствия.

Непогода продолжает бушевать и в других регионах Сибири: в Кузбассе, Алтайском крае и Хакасии также фиксируются массовые отключения электричества и разрушения.

Ранее 5-tv.ru писал, что жилые дома загорелись из-за шквального ветра в Иркутской области.

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:19
Сергаева указала на предвзятое отношение FIG к российским гимнастам
17:55
В Красноярском крае из-за урагана без света остались 59 тысяч человек
17:14
«С уважением»: Дегтярев поддержал отказ российских гимнастов от турниров FIG
16:50
«История получилась грустная»: Ольга Бузова высказалась о смерти Паши Техника
16:24
«Горд за Сашу»: Фетисов поздравил Овечкина с повторением рекорда Гретцки
15:45
Снесло ветром: пожилая красноярка разбилась при падении с балкона

Сейчас читают

Российские гимнасты отказались участвовать в международных соревнованиях
«Написал перед игрой»: Овечкин рассказал, что ему пожелал Гретцки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп