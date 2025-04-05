В Красноярском крае из-за урагана без света остались 59 тысяч человек

Массовые отключения затронули и Кемеровскую область.
Фото: 5-tv.ru
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В Красноярском крае ураганный ветер оставил без света более 59 тысяч человек. Массовые отключения затронули также Хакасию, Алтайский край и Кемеровскую область. Об этом сообщили в Минэнерго России.
Стихия не щадит ни инфраструктуру, ни людей: в Новоселово Красноярского края ветер разрушил автовокзал, а в самом Красноярске срывает крыши с домов.
По данным краевого МЧС, 5 апреля порывы ветра могут достигать 33 миллиметров в секунду, что представляет серьезную угрозу для всех территорий, попавших в зону бедствия.
Непогода продолжает бушевать и в других регионах Сибири: в Кузбассе, Алтайском крае и Хакасии также фиксируются массовые отключения электричества и разрушения.
Ранее 5-tv.ru писал, что жилые дома загорелись из-за шквального ветра в Иркутской области.
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