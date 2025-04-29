Клещи покусали уже 30 тысяч россиян

Вакцинация — единственная специфическая профилактика заболевания.

Почти два миллиона россиян с начала года сделали прививку от клещевого энцефалита. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Активность опасных насекомых с каждым теплым днем только растет. По всей стране за помощью врачей уже обратились 30 тысяч граждан. Наибольшее число укусов фиксируют в Свердловской, Кемеровской, Челябинской областях. Высокая активность клещей и в столичном регионе.

Полным ходом идет профилактическая обработка территорий специальным составом. Особое внимание в преддверии летних каникул уделят детским лагерям и санаториям.