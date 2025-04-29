Клещи покусали уже 30 тысяч россиян
Роспотребнадзор: почти два миллиона россиян привились от клещевого энцефалита
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Вакцинация — единственная специфическая профилактика заболевания.
Почти два миллиона россиян с начала года сделали прививку от клещевого энцефалита. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
Активность опасных насекомых с каждым теплым днем только растет. По всей стране за помощью врачей уже обратились 30 тысяч граждан. Наибольшее число укусов фиксируют в Свердловской, Кемеровской, Челябинской областях. Высокая активность клещей и в столичном регионе.
Полным ходом идет профилактическая обработка территорий специальным составом. Особое внимание в преддверии летних каникул уделят детским лагерям и санаториям.
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