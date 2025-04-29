Самолет МС-21 с новыми отечественными системами совершил первый полет

Лайнер пробыл в воздухе более часа и достигнул высоты в три тысячи метров.

Прототип среднемагистрального самолета МС-21 совершил первый полет. Лайнер поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев», сообщили в Ростех.

«На его борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Полет ознаменовал начало заводских доводочных испытаний», — сказано в сообщении.

Опытный образец МС-21 оснащен новыми отечественными системами и агрегатами. Полет на нем выполнил экипаж, в составе которого были летчик-испытатель Александр Гуськов, Герой России Роман Таскаев и ведущие инженеры по летным испытаниям Александр Попов и Александра Соловьева.

Самолет пробыл в воздухе более часа. Он разогнался до 580 км/ч и достигнул высоты в три тысячи метров. Участники экипажа отметили, что полетное задание было выполнено полностью. Все системы, в том числе новые российские, работали исправно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что третий полностью отечественный «Суперджет» присоединился к программе летных испытаний. Двигатели на лайнере заменили на отечественные.