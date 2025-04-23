Третий полностью отечественный «Суперджет» присоединился к программе испытаний

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 44 0

Двигатели на лайнере заменили на российские.

Третий полностью отечественный «Суперджет» присоединился к программе испытаний

Фото: rostec.ru

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Полностью российский и уже третий «Суперджет» (SJ-100) под заводским номером 97003 присоединился к программе летных испытаний, совершив первый полет, который прошел в Комсомольске-на-Амуре. Об этом стало известно из сообщения государственной корпорации «Ростех».

В организации уточняется, что лайнер во время испытаний отличился хорошими управляемостью и устойчивостью в воздушном пространстве. В нем отечественными производителями было заменено более 40% импортных систем и агрегатов, в том числе важнейшие компоненты на борту самолета — двигатели.

К тому же в честь предстоящего праздника 80-летия Победы в Великой Отечественной войне машину украсили соответствующим логотипом.

Во время тестирования на практике испытатели отметили стабильную работу внедренных российских систем. Продолжительность полета воздушного судна составила примерно 40 минут. Проходил маршрут лайнера на высотах до трех тысяч метров при скоростях в 500 километров в час.

Ранее, писал 5-tv.ru, «Ростех» анонсировал начало поставок SJ-100 на 2026 год. При этом осенью текущего года двигатель судна сертифицируют.

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