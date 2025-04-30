Хинштейн: в Курской области три человека пострадали при атаке БПЛА на Рыльск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Три человека пострадали при атаке беспилотников на Рыльск в Курской области
Три человека пострадали в результате атаки вражеских дронов на пригород Рыльска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По словам главы региона, «45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело фрагментами разбитых стекол, у пострадавших — резано-ушибленные ранения головы, рук и ног.
«Еще один пострадавший мужчина 1975 года рождения от госпитализации отказался, врачи обработали у него поверхностные резаные раны», — говорится в сообщении.
Также Хиштейн добавил: в результате атаки повреждены три двухэтажных многоквартирных дома, частный дом и здание детского сада. В одном из домов загорелась кровля, к настоящему времени пожар потушен.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Курской области от атак ВСУ пострадали трактористы.
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