Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ в Курской области

В Курской области в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тяжелом состоянии оказались двое мирных жителей. Соответствующее заявление сделал врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, оба пострадавшие управляли тракторами в ходе проведения полевых работ. Один из них, 59-летний мужчина, попал под удар украинского беспилотника около деревни Новая Николаевка Рыльского района, въезд на которую на данный момент запрещен. Он получил множественные травмы, переломы и ушибы.

Второй пострадавший наехал на тракторе на мину в селе Нехаевка.

По текущей информации, оба были госпитализировали в Рыльскую центральную районную больницу. В дальнейшем помощь, по мере необходимости, будет оказана им уже врачами Курской областной больницы.

«Вновь обращаюсь к нашим жителям: мы не случайно закрыли въезд в ряд населенных пунктов! Находиться там все еще опасно, и, к сожалению, каждый день это подтверждается дорогой ценой» — обратился к россиянам Александр Хинштейн.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Курской области нашли еще одного убитого ВСУ мирного жителя.