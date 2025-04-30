Не просто долг? Стоит ли занимать деньги у родственников

Взять деньги, а потом вернуть их — это только часть процедуры, если речь идет о семье.

Сразу несколько рисков возникает в случае появления долговых отношений между родственниками. Возможно, лучше даже воздержаться и обратиться за помощью к тому, с кем не связывают кровные узы. Такое мнение в интервью изданию Газета.ру выразила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

«Если что-то пойдет не так, финансовые споры могут негативно сказаться на отношениях. Также родственники могут ожидать больше, чем просто возврат долга — например, регулярных отчетов о финансовом состоянии», — отметила эксперт.

По словам Вяльшиной, даже небольшие недоразумения в смешении личных и финансовых отношений могут привести к серьезным конфликтам внутри семьи. Тем более сложно становится, когда один родственник постоянно занимает деньги у другого. Такая зависимость, как правило, постепенно снижает мотивацию к финансовой самостоятельности.

Казалось бы, брать в долг у родни должно быть легче, но на деле это серьезный шаг с последствиями, и его стоит тщательно обдумать. Так что лучше занимать столько, сколько гарантированно можно вернуть при любых обстоятельствах. Так исключаются лишний стресс, ссоры и проблему с деньгами

Как отметила эксперт Роскачества, в семье или не берут проценты вообще, или берут, но с маленькой ставкой. И это плюс. Кроме того, есть возможность выбрать срок возврата во время переговоров.

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