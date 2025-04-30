Не просто долг? Стоит ли занимать деньги у родственников

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Эксперт Роскачества Вяльшина: заем у родных может разладить отношения в семье

стоит ли занимать деньги у родственников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Взять деньги, а потом вернуть их — это только часть процедуры, если речь идет о семье.

Сразу несколько рисков возникает в случае появления долговых отношений между родственниками. Возможно, лучше даже воздержаться и обратиться за помощью к тому, с кем не связывают кровные узы. Такое мнение в интервью изданию Газета.ру выразила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

«Если что-то пойдет не так, финансовые споры могут негативно сказаться на отношениях. Также родственники могут ожидать больше, чем просто возврат долга — например, регулярных отчетов о финансовом состоянии», — отметила эксперт.

По словам Вяльшиной, даже небольшие недоразумения в смешении личных и финансовых отношений могут привести к серьезным конфликтам внутри семьи. Тем более сложно становится, когда один родственник постоянно занимает деньги у другого. Такая зависимость, как правило, постепенно снижает мотивацию к финансовой самостоятельности.

Казалось бы, брать в долг у родни должно быть легче, но на деле это серьезный шаг с последствиями, и его стоит тщательно обдумать. Так что лучше занимать столько, сколько гарантированно можно вернуть при любых обстоятельствах. Так исключаются лишний стресс, ссоры и проблему с деньгами

Как отметила эксперт Роскачества, в семье или не берут проценты вообще, или берут, но с маленькой ставкой. И это плюс. Кроме того, есть возможность выбрать срок возврата во время переговоров.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кто из знаменитостей так же давно, как и певица Жанна Агузарова, не платил за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.56
-0.99 93.17
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

8:35
Тысячи зрителей: «Хор Турецкого» в Вене исполнил песни Победы
8:19
Из Индонезии депортирован россиянин, обвиняемый в хищении 300 млн рублей
8:03
«Под ударом»: врач описала последствия частых шашлычных застолий
7:46
Не просто долг? Стоит ли занимать деньги у родственников
7:30
«Солнцепек» сжег опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:24
Не вооружен, но опасен: как не попасть в ловушку ядовитого жука — майки

Сейчас читают

Энцефалит и боррелиоз: чем опасны клещи и что делать в случае укуса
«Без вранья»: Жасмин рассказала, почему не поехала на концерт Киркорова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака