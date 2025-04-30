Пожар произошел на предприятии в Муроме после падения БПЛА

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 62 0

Авдееев: причиной пожара на предприятии в Муроме стало падение дронов

Пожар произошел на предприятии в Муроме после падения БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Площадь возгорания — более 700 квадратных метров.

Пожар произошел на предприятии в городе Муром после падения вражеского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«Беспилотная техника повредила два строения: в одном, как ранее говорилось, произошел пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний», — написал глава региона.

По словам Авдеева, пожар произошел на предприятии. Площадь возгорания составляла 360 квадратных метров, затем возросла почти в два раза — до 720 «квадратов». В тушении задействовано 45 специалистов и 14 единиц техники.

«Благодарю специалистов за оперативные и грамотные действия», — написал Авдеев.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, житель Брянска погиб в результате атаки дронов ВСУ на город. Глава региона выразил соблезнования его родным и близким.

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