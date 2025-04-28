Житель Брянска погиб в результате атаки дронов ВСУ на город

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 673 0

Также есть раненые.

Житель Брянска погиб в результате атаки дронов ВСУ на город

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Подразделениями противовоздушной обороны Минобороны РФ было уничтожено несколько десятков БПЛА над территориями Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Уточнялось, что в результате массированной атаки ВСУ скончался один мирный житель, а также есть раненые граждане.

Вражеские дроны нанесли урон и гражданской инфраструктуре.

«В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения», — написал губернатор.

В настоящий момент пострадавшая оперативно госпитализирована в медучреждение. Ей оказывается все необходимая помощь.

Глава региона выразил родным погибшего соболезнования. Он уточнил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны со стороны властей.

Богомаз добавил, что после окончания работы оперативных служб состоится осмотр и оценка ущерба.

На российские регионы постоянно с украинской стороны совершаются атаки после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют как беспилотники, так и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Ивановской области был объявлен режим опасности атаки беспилотников. Атаке также подверглись Воронежская, Курская, Белгородская, Пензенская, Саратовкая и Орловская области, Крым, Ставропольский край. Дроны ВСУ перехватили и над акваториями Азовского и Черного морей.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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