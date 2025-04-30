Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 222 0

Михаил Галустян рассказал, что развелся с женой

Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Он не уточнил, когда именно это произошло.

Российский шоумен и актер Михаил Галустян в личном блоге объявил о том, что разводится со своей супругой Викторией — они решили «пойти разными дорогами». Пара была в браке на протяжении 18 лет, вместе они растили двух дочерей — 14-летнюю Эстеллу и 13-летнюю Элину.

«Спустя время мы посчитали нужным вам сказать. Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению», — говорится в сообщении артиста.

Когда именно брак был расторгнут, артист не уточнил.

Также в своем посте Галустян выразил благодарность всем, кто поддерживал его в связи с этим событием. Он добавил, что они с женой также «сказали друг другу спасибо» и сумели сохранить хорошие отношения.

Шоумен отметил, что развод — это не конец, а «новый этап».

Ранее 5-tv.ru писал, что прошлым летом Галустян вернулся в семью после слухов о разводе.

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