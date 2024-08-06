«Наконец-то дома»: Галустян вернулся в семью после слухов о разводе

Последние почти два месяца поговаривали — шоумен закрутил роман на стороне и, возможно, скоро его семья рухнет.

Шоумен Михаил Галустян спустя почти два месяца отсутствия дома вернулся к семье. Трогательный пост он опубликовал в социальной сети, а также подкрепил его фотографией с женой Викторией и двумя дочками: Эстеллой и Элиной.

«Наконец-то. Я дома. Вдали от семьи остро чувствуется потребность в общении. Кажется, что дети вырастут без тебя, и ты все пропустишь», — написал знаменитость.

Юморист счастлив был воссоединиться с семьей. Instagram* / Instagram* / m_galustyan

На такой долгий срок Галустяна вынудила оставить семью работа. Вместе с певицей Ольгой Бузовой он отправился в Колумбию на съемки экстремального реалити-шоу. Тогда и поползли слухи, что между знаменитостями вспыхнули чувства, и у них начался роман.

Поговаривали даже, что по возвращении в Россию Галустян объявит о разводе. Но время показало — все это ложь. В семье Галустяна мир и гармония. Вместе с супругой и детьми он наслаждается отдыхом в Сочи.

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