Опасный вид транспорта: кому нельзя ездить на самокате

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Травматолог Ананьин: пожилым людям нельзя ездить на самокате

Названы люди, которым нельзя ездить на самокатах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Из последствий — микротравмы, обострение хронических заболеваний и долгий период восстановления в случае падения.

Пожилым людям и тем, кто имеет деформацию позвоночника и проблемы с суставами, стоит отказаться от езды на самокатах. Об этом Газете.ру рассказал травматолог-ортопед Данила Ананьин.

«От езды на самокатах стоит отказаться при наличии ортопедических заболеваний и артрозов, так как это может привести к микротравмам, обострению болезни, а в случае падения восстановление будет проходить дольше. То же самое касается людей с протезированными суставами и деформациями позвоночника», — предостерег специалист.

С возрастом нарушается координация, замедляется реакция и снижается равновесие. Именно поэтому для пожилых людей езда на самокате представляет особенную опасность. Этот вид транспорта требует ловкости. Если человек не справляется, вероятность падения становится критически высокой.

Другой вид транспорта следует подобрать и тем, кто страдает от заболеваний головного мозга. Речь идет об эпилепсии, нарушении координации и прочих расстройствах. Эпилептик даже при полном контроле не может исключить риска внезапного приступа, а мышечная слабость и непроизвольные движения при нарушении координации явно не способствуют большей маневренности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что выросли штрафы за вождение электросамокатов детьми.

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