Не прокатит: выросли штрафы за вождение электросамокатов детьми

Этими мерами ограничиваться не собираются.

Штрафы за вождение электросамокатов детьми вырастут втрое — с 10 до 30 тысяч рублей. Кикшеринговые компании вводят санкции с 28 апреля, пишут «Известия».

Исключение — Москва, ведь столице штраф уже составляет 100 тысяч рублей.

Как рассказал изданию представитель одного из сервисов аренды, дети до 16 лет — самая «аварийная» категория самокатчиков. Дети часто используют поддельные аккаунты, чтобы обойти правила и взять в аренду самокат.

Взрослым запрещено бронировать самокаты для несовершеннолетних. В случае нарушения совершеннолетний пользователь лишится своего аккаунта в кикшеринговом сервисе, а также выпишут штраф.

«Угроза наказания рублем должна повлиять на родителей, чтобы они строже следили за детьми и не допускали их к шеринговым самокатам», — сказал представитель другого оператора.

Одними штрафами кикшеринговые компании ограничиваться не планируют: в 2025–2026 годах они предлагают ввести верификации пользователей через «Госуслуги». Часть сервисов уже готова к подобной интеграции.

Ранее 5-tv.ru писал, о каких последствиях стоит впомнить перед началом сезона — только в прошлом году травмы в ДТП с участием электросамокатов получили более четырех тысяч россиян.