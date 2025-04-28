Не прокатит: выросли штрафы за вождение электросамокатов детьми

Штрафы за вождение электросамокатов детьми выросли втрое
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Этими мерами ограничиваться не собираются.
Штрафы за вождение электросамокатов детьми вырастут втрое — с 10 до 30 тысяч рублей. Кикшеринговые компании вводят санкции с 28 апреля, пишут «Известия».
Исключение — Москва, ведь столице штраф уже составляет 100 тысяч рублей.
Как рассказал изданию представитель одного из сервисов аренды, дети до 16 лет — самая «аварийная» категория самокатчиков. Дети часто используют поддельные аккаунты, чтобы обойти правила и взять в аренду самокат.
Взрослым запрещено бронировать самокаты для несовершеннолетних. В случае нарушения совершеннолетний пользователь лишится своего аккаунта в кикшеринговом сервисе, а также выпишут штраф.
«Угроза наказания рублем должна повлиять на родителей, чтобы они строже следили за детьми и не допускали их к шеринговым самокатам», — сказал представитель другого оператора.
Одними штрафами кикшеринговые компании ограничиваться не планируют: в 2025–2026 годах они предлагают ввести верификации пользователей через «Госуслуги». Часть сервисов уже готова к подобной интеграции.
Ранее 5-tv.ru писал, о каких последствиях стоит впомнить перед началом сезона — только в прошлом году травмы в ДТП с участием электросамокатов получили более четырех тысяч россиян.
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