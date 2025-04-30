Житель Красноярского края доверил управление автомобилем девятилетнему сыну

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В Зеленогорске патруль ДПС выявил факт управления транспортным средством несовершеннолетним.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Встречей с инспекторами и дачей объяснений закончился урок вождения для автовладельца из Зеленогорска Красноярского края.

Мужчина посадил за руль своего девятилетнего сына, а сам перебрался на пассажирское сиденье. Как раз в этот момент трассу патрулировал экипаж Дорожно-патрульной службы. Нарушителей остановили. Теперь незадачливому отцу грозит штраф до 30 тысяч рублей. Кроме того, семьей теперь может заинтересоваться комиссия по делам несовершеннолетних.

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