Житель Красноярского края доверил управление автомобилем девятилетнему сыну

Встречей с инспекторами и дачей объяснений закончился урок вождения для автовладельца из Зеленогорска Красноярского края.

Мужчина посадил за руль своего девятилетнего сына, а сам перебрался на пассажирское сиденье. Как раз в этот момент трассу патрулировал экипаж Дорожно-патрульной службы. Нарушителей остановили. Теперь незадачливому отцу грозит штраф до 30 тысяч рублей. Кроме того, семьей теперь может заинтересоваться комиссия по делам несовершеннолетних.