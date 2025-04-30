«Наедине с собой»: бывшая жена Галустяна поделилась переживаниями на фоне развода

Экс-супруга актера поделилась своим стремлением найти душевный покой и желанием прийти к балансу.

Жена комика пока не давала подробных комментариев о причине развода, но опубликовала многозначительный пост в соцсетях, который подтолкнул фанатов пары к мыслям о разладе семьи.

«В мире, где так много информации и событий каждый день, важно побыть наедине с собой и своими мыслями», — написала Виктория в социальной сети.

Поклонники звездной семьи заметили, что из личного аккаунта девушки исчезли совместные фотографии с мужем. Это стало дополнительным подтверждением перемен в личной жизни пары.

Михаил и Виктория официально оформили брак 7 июля 2007 года. Галустян рассказывал, что познакомился с будущей женой в 2003 году на вечеринке в одном из клубов Краснодара. На момент их знакомства Виктории было 17 лет, а самому юмористу — 23 года.

Семья Галустян пытается сохранить уважение между собой и не распространяются о деталях. Своими действиями они показывают пример, что даже после долгих лет вместе можно расстаться достойно и с пониманием.

«Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами», — заявил Михаил Галустян.

Их союз длился почти 18 лет, и за это время пара воспитывала двух дочерей — Эстеллу и Элину.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз ввел санкции против Михаила Галустяна.