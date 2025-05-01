Силовики провели рейды по ночным клубам в Москве

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 26 0

Кадры одного из них— на 5-tv.ru

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Москве силовики в ночь на 1 мая провели рейды по ночным клубам города. Кадры профилактических мероприятий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Опубликованное видео — из клуба Bizarre, где проходят вечеринки с обменом партнерами. Иные подробности не приводятся.

Как сообщает РИА Новости, один клубов в столице, где прошли рейды, предположительно, заподозрили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и ЛГБТ*.

Ранее, писал 5-tv.ru, кандидат в президенты Польши устроил погром на выставке ЛГБТ*. Организатор выставки заявил о намерении подать на политического деятеля в суд и потребовать от него компенсации за нанесенный ущерб.

* — Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

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