Силовики провели рейды по ночным клубам в Москве
Кадры одного из них— на 5-tv.ru
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Москве силовики в ночь на 1 мая провели рейды по ночным клубам города. Кадры профилактических мероприятий оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Опубликованное видео — из клуба Bizarre, где проходят вечеринки с обменом партнерами. Иные подробности не приводятся.
Как сообщает РИА Новости, один клубов в столице, где прошли рейды, предположительно, заподозрили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и ЛГБТ*.
Ранее, писал 5-tv.ru, кандидат в президенты Польши устроил погром на выставке ЛГБТ*. Организатор выставки заявил о намерении подать на политического деятеля в суд и потребовать от него компенсации за нанесенный ущерб.
* — Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
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