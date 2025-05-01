Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 116 лет

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 1 343 0

Старейший человек в мире Ина Канабарро Лукас умерла в возрасте 116 лет

В возрасте 116 лет умерла старейший человек в мире

Фото: www.globallookpress.com/Monika Skolimowska

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Она родилась 8 июня 1908 года.

Умерла монахиня Ина Канабарро Лукас — самая старая женщина в мире. Она скончалась в среду, 30 апреля, прожив 116 лет и 326 дней. Об этом сообщает сервис статистики долгожителей Земли LongeviQuest.

Информацию подтвердили в Конгрегации сестер кармелиток, в которой Лукас проживала в городе Порту-Алегри.

Теперь самой старой женщиной в мире из ныне живущих является англичанка Этель Катерхэм — ей сейчас 115 лет и 252 дня.

Монахиня в свой 110-й день рождения получила благословение от папы римского Франциска.

Лукас приписывала свое долголетие Богу.

«Он — тайна жизни. Он — секрет всего», — рассказывала она.

Ина Канабарро Лукас — вторая по старшинству монахиня в истории, после француженки Люсиль Рэндон, которая дожила до 118 лет.

Родившаяся 8 июня 1908 года Лукас была признана самым старым человеком в мире после смерти японки Томико Итооки 29 декабря 2024 года. Официальный статус самого старого жителя Земли. Томико присвоила Книга рекордов Гиннесса в сентябре 2024 года.



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