Петросяну не до шуток: юморист прокомментировал выписку дочери из квартиры

Что думает по этому поводу Викторина?

Недавно стало известно, что юморист Евгений Петросян выписал свою 56-летнюю дочь Викторину из квартиры в Москве. Такая информация появилась 29 апреля. Дочь артиста не стала это опровергать, а ее отец лишь возмутился по поводу вопросов в его сторону. Об этом сообщает KP.RU.

Викторина не присутствовала на заседании, так как живет в США и не общается с отцом. О выписке из квартиры она узнала от журналистов.

«Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить», — так прокомментировала эту ситуацию женщина.

Квартира представляет собой жилплощадь на Ростовской набережной на западе Москвы. Несмотря на небольшую площадь, цены на однушки в этом районе начинаются от 20 млн рублей.

Журналисты попытались связаться с Петросяном, чтобы выяснить подробности этого дела, но артист ответил на все вопросы одной фразой.

«Да как же вы мне все надоели! Ничего не буду обсуждать!» — вот какой ответ дал юморист.

Стоит упомянуть, что Евгений Петросян уже судился с дочерью, чтобы ее выписали из этой квартиры. Викторина не имела там доли, жилье полностью принадлежало артисту. Закон позволяет выписать совершеннолетнего родственника, если он не проживает в помещении и не несет бремя по его содержанию. Именно поэтому Хамовнический суд удовлетворил требование юмориста.

Возможно, резкий ответ Петросяна связан не только с тем, что сразу после появления информации о выписке его дочери из квартиры на него посыпались звонки и сообщения, но и с тем, что всплыла неприятная правда о том, что они не общаются с дочерью.

Некоторые считают, что отношения Викторины с отцом испортились после его пятого брака с Татьяной Брухуновой, помощницей артиста. Когда он ушел от Елены Степаненко — своей четвертой супруги, — якобы его дочь встала на сторону мачехи и теперь не поддерживает связь со своим звездным родителем.

На данный момент у юмориста подрастают сын и дочь от пятого брака — Ваган и Матильда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Викторина не общалась с отцом, пока не получила от него иск.