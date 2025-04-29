Петросян через суд выписал дочь Викторину из московской квартиры

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Девушка не общалась с отцом и связалась с ним только после того, как он подал иск.

Евгений Петросян через суд выписал свою дочь Викторину Петросянц из квартиры в М

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Народный артист РФ Евгений Петросян через суд добился выписки своей дочери Викторины из московской квартиры. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, находящийся в зале суда.

Речь идет о недвижимости на Ростовской набережной. Площадь квартиры — 34 квадратных метра, стоимость — 20 миллионов рублей. Петросян и его бывшая супруга Елена Степаненко разделили это жилье между собой. Викторина долгое время проживала в США, а сейчас вернулась в Москву и гостит у друзей.

Иск Петросяна к дочери рассматривал Хамовнический суд. Юморист требовал аннулировать право Викторины пользоваться жилым помещением, а также снять девушку с регистрационного учета. Сторона дочери артиста не явилась на заседание, а потому иск Евгения Вагановича был удовлетворен.

В ходе суда стало известно, что Викторина не общается с отцом. Она связалась с Петросяном только после того, как он подал иск. Оказалось, что девушке негде жить. Представители артиста в ответ на это подметили, что ранее Викторина никогда не испытывала проблем с поиском жилья.

В документах Виктории не содержалось информации о том, что она нуждается в чем-либо. Это во многом повлияло на решение суда выписать ее из регистрационного учета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Петросян помог Киркорову избавиться от зависимости на похоронах отца.

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