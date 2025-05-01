Спустя 30 лет: Россия и Абхазия возобновили прямое авиасообщение

Самолеты между странами не курсировали с 1993 года.

Авиасообщение между Россией и Абхазией восстановлено после 30 лет перерыва. Воздушное судно из Москвы вылетело в курортный Сухум 1 мая. Самолет, выполнивший полет, принадлежит российской авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Борт Bombardier CRJ-200, совершивший полет, может перевозить до 50 человек. Самолет вылетел почти с максимальной загрузкой — 49 пассажиров.

Помимо самолета был запущен новый электропоезд «Диоскурия». Он будет отправляться со станции Имеретинский курорт в Сочи и следовать до Сухума. К началу летнего сезона отдыхающих станут перевозить еще два состава.

Поезда будут останавливаться на территории Абхазии. Выйти туристы смогут на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон. Для удобства пассажиров таможенный и пограничный контроль будет проводиться в поезде на остановках в Веселое и Цандрыпш.

Регулярные рейсы между странами прервались в 1993 году. Причиной послужил грузино-абхазский конфликт. Сухумский аэропорт — единственный гражданский в Абхазии. После закрытия воздушного сообщения с Россией посетить страну можно было только с помощью водного или наземного транспорта.

Решение по возобновлению воздушного сообщения было принято в июне 2023-го года. Тестовый рейс из Москвы был реализован в феврале 2025-го года.



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