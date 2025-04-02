Путин пригласил главу Абхазии Гунбу на празднование 80-летия Победы в Москву

Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с вступлением в должность президента Абхазии. Текст с обращением опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер указал в телеграмме, что отношения между нашими странами развиваются в духе сотрудничества и назвал народы России и Абхазии братскими. Особое место в этом контексте занимает День Победы 9 мая, в который россияне и абхазы воздают дань уважения победителям.

Путин пригласил Гунбу принять участие в торжественных мероприятиях в 80-ю годовщину Великой Победы.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочению», — подчеркнул Путин.

Второй тур президентских выборов в Абхазии прошел 1 марта. Явка на выборах составила 70%. О назначении Гунды на должность президента республики Центральная избирательная комиссия сообщила 2 марта.

Политик набрал 56,85% голосов избирателей. На втором месте оказался второй кандидат Адгур Ардзинба, он набрал 43,15% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии.