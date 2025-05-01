Самая обсуждаемая тема в ЕС: Вучич подтвердил приезд в Москву вопреки угрозам

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Александр Вучич подтвердил приезд в Москву 9 мая несмотря на угрозы

Вучич подтвердил приезд в Москву 9 мая, несмотря на угрозы

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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Президент Сербии шутит, что его визит в столицу беспокоит союз европейских государств больше, чем украинский конфликт и перебои с электричеством.

Сербский лидер Александр Вучич подтвердил намерение приехать в Москву на 9 мая, несмотря на угрозы со стороны стран ЕС. Об этом он рассказал в интервью «Вечерне новости».

Вучич пошутил, что его визит в Москву — самый обсуждаемый в странах Евросоюза вопрос. Он затмевает украинский конфликт и проблемы с электричеством.

«Мир горит, с Украиной не знают, что делать, отключение электричества. Но единственная и главная проблема — это вот эта», — сказал Вучич.

Он также назвал условия, при которых будет вынужден отказаться от поездки. Их два: либо пострадает сам президент, либо угроза нависнет над Сербией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что угрозы Еврокомиссии в адрес Вучича — бандитизм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ЕК предупредили Вучича о последствиях посещения им Москвы 9 мая. Если точнее — намекнули, что визит в российскую столицу создаст серьезные проблемы для вступления Сербии в состав Евросоюза.

Президент остается непоколебим. По его словам, сербы гордятся своим участием в победе над нацизмом, а потому он не может позволить себе пропустить торжество.

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