В ЕК предупредили Вучича о последствиях посещения им Москвы 9 мая

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Полина Асташкина
Полина Асташкина 29 0

Представитель ЕК Мерсье: визит Вучича в РФ на 9 Мая осложнит прием Сербии в ЕС

Запрещают отмечать 9 Мая: Вучича предупредили о последствиях посещения им Москвы

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

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Тема:
День Победы 9 Мая

Несмотря на это, глава Сербии не собирается отказываться от визита.

Решение президента Сербии Вучича посетить Россию на День Победы может создать серьезные проблемы для вступления Сербии в состав ЕК, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

«Его (Вучича. — Ред.) участие в мероприятии в Москве будет иметь последствия для пути, ведущего к обсуждению реформ, и следующих шагов в переговорах», — приводятся его слова на сайте аудиовизуальной службы ЕК.

Также член ЕК по расширению ЕС Марта Кос объяснила Вучичу последствия его визита в Москву. Она заявила о том, что его поездка 9 мая может отрицательно отразиться на возможности вступления страны в состав Евросоюза.

Ранее Вучич сообщал, что на него оказывается серьезное давление из-за его решения поехать в Россию на День победы. Несмотря на это, глава Сербии не собирается отказываться от визита. Вучич подчеркнул, что сербы гордятся своим участием в победе над нацизмом. 

Чуть ранее, 14 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предупредила европейских чиновников о том, что они столкнутся с неприятными последствиями, если решат принять участие в торжественных мероприятиях в России, приуроченных к 9 мая. 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные высказывания и заявил, что они являются жесткими и некорректными, а также отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции возмущены русофобскими угрозами главы евродипломатии Каллас. Она решила, что может указывать главам государств, можно ли им посетить парад в Москве в честь Великой Победы.

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