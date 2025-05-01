Необычно, но практично: Кейт Миддлтон рассказала о самом странном подарке от супруга

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отпраздновали годовщину

Подарил бензопилу: Принц Уильям и Кейт Миддлтон отпраздновали годовщину

Фото: www.globallookpress.com/i-Images / Pool

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Герцоги Кембриджские провели два дня на острове, на котором зародился их союз.

Кейт Миддлтон получила от супруга принца Уильяма на Рождество необычный, но довольно практичный подарок — бензопилу. С ней она проводит работы в огороде. Об этом Миддлтон рассказала на мастер-классе в рамках королевского тура на острове Малл в Шотландии. Именно там Принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили 14 лет со дня свадьбы.

Выбор остова неслучайный — там начались их отношения в 2001 году. На тот момент оба еще учились в университете Сент-Эндрюс.

Герцоги Кембриджские посетили достопримечательности острова. В том числе общественный зал, который не так давно получил финансирование из Королевского фонда. Принц и его супруга также внесли свой вклад в реконструкцию здания. Кейт удивила рабочих мастерским обращением с гвоздезабивным пистолетом.

Кроме этого королевская пара посетила детский центр и пообщалась с жителями острова. Миддлтон даже обсудила нюансы пчеловодства с местным фермером, так как она планирует летом завести собственную пасеку.

Поездка Уильяма и Кейт прошла без их детей. Это первый длительный тур Миддлтон после ее излечения от онкологии в прошлом году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Принц Уильям и Кейт Миддлтон наняли человека, подавшего жалобу на Меган Маркл

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