Принц Уильям и Кейт Миддлтон наняли человека, ранее подавшего жалобу на Меган Маркл

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 75 0

Тот скандал стал одной из причин, по которой принц Гарри с женой сложили королевские полномочия.

Кейт и Уильям наняли на работу чиновника, обвинившего Маркл в травле

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

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Принц и принцесса Уэльские — Уильям и Кейт Миддлтон — вернули на службу высокопоставленного королевского помощника Джейсона Кнауфа, который обвинил герцогиню Сассекскую Меган Маркл в издевательствах. Об этом пишет The Sun.

Кенсингтонский дворец объявил, что бывший исполнительный директор благотворительной организации The Royal Foundation Джейсон Кнауф был назначен новым исполнительным директором The Earthshot Prize — это экологическая премия, которая является флагманским проектом принца Уильяма в этой сфере.

На этом посту Джейсон Кнайф заменит Ханну Джонс, которая покинет должность уже этим летом.

Это назначение вызвало большое удивление у королевских экспертов, ведь всего несколько недель назад Кнауф прокомментировал телеканалу 60 Minutes свои скандальные обвинения против супруги принца Гарри, заявив, что он ни о чем не сожалеет. Он заявил, что иногда стоит принять горькую правду, имея ввиду Маркл.

В 2018 году разгорелся скандал, в центре которого оказалась герцогиня Сассекская. Тогда в сеть слили электронные письма, в которых Кнауф обвинил Маркл в травле подчиненных.

«Герцогиня, кажется, всегда держит кого-то в поле зрения. Она издевается над Y и пытается подорвать ее уверенность в себе. Мы получали сообщение за сообщением от людей, которые стали свидетелями неприемлемого поведения по отношению к Y», — говорилось в одном из сообщений.

В 2021 году Меган Маркл и Гарри дали интервью телеведущей Опре Уинфри, где заявили, что эта ситуация стала одной из причин, по которой они сложили королевские полномочия и переехали в США.

Ранее 5-tv.ru писал, что подарок принцу Гарри вызвал скандал на Украине. В Киеве не смогли решить, насколько презент «русский».

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