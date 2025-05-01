Трамп: Майк Уолтц будет назначен постпредом США при ООН
Временно исполнять обязанности советника по нацбезопасности Соединенных штатов будет госсекретарь Рубио.
Фото: Saul Loeb/AP/TASS
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Майк Уолтц будет назначен постпредом США при ООН, заявил американский президент Дональд Трамп. Временно исполнять обязанности советника по нацбезопасности США будет госсекретарь Марко Рубио.
«Я рад объявить, что я выдвину кандидатуру Майкла Уолтца на пост следующего посла США в Организации Объединенных Наций. Со времени своей службы, будучи в военной форме на поле боя, в конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности Майкл Уолтц упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место», — заявил американский лидер в социальной сети Truth Social.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майк Уолтц покинет пост помощника Дональда Трампа по нацбезопасности. Корреспондент Axios опровергла информацию о том, что Уолтц уже покинул пост. Об этом сообщил корреспондент портала Барак Равид в соцсети Х.
Уиткофф, которого СМИ пророчили на место Уолца, не хочет занимать пост советника президента США по нацбезопасности, сообщила журналистка CNN Алайна Трин.
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