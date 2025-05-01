Трамп: Майк Уолтц будет назначен постпредом США при ООН

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 18 0

Временно исполнять обязанности советника по нацбезопасности Соединенных штатов будет госсекретарь Рубио.

Трамп: Майк Уолтц будет назначен постпредом США при ООН

Фото: Saul Loeb/AP/TASS

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Майк Уолтц будет назначен постпредом США при ООН, заявил американский президент Дональд Трамп. Временно исполнять обязанности советника по нацбезопасности США будет госсекретарь Марко Рубио.

«Я рад объявить, что я выдвину кандидатуру Майкла Уолтца на пост следующего посла США в Организации Объединенных Наций. Со времени своей службы, будучи в военной форме на поле боя, в конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности Майкл Уолтц упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место», — заявил американский лидер в социальной сети Truth Social.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майк Уолтц покинет пост помощника Дональда Трампа по нацбезопасности. Корреспондент Axios опровергла информацию о том, что Уолтц уже покинул пост. Об этом сообщил корреспондент портала Барак Равид в соцсети Х.

Уиткофф, которого СМИ пророчили на место Уолца, не хочет занимать пост советника президента США по нацбезопасности, сообщила журналистка CNN Алайна Трин.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
Звезды замотивируют каждого: гороскоп на май 2025 года для всех знаков зо...

Последние новости

21:28
Трамп: Майк Уолтц будет назначен постпредом США при ООН
21:12
Крушат все: в Париже и Берлине проходят массовые первомайские демонстрации
20:50
«Мой папа социально неловкий»: дочь Билла Гейтса раскрыла его диагноз
20:22
США планируют добиться прямых переговоров РФ и Украины за сто дней
20:00
Самая обсуждаемая тема в ЕС: Вучич подтвердил приезд в Москву вопреки угрозам
19:38
Гала-концерт фестиваля «Дорога на Ялту» прошел в Кремле

Сейчас читают

Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 116 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака