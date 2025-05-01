Трамп: Майк Уолтц будет назначен постпредом США при ООН

Майк Уолтц будет назначен постпредом США при ООН, заявил американский президент Дональд Трамп. Временно исполнять обязанности советника по нацбезопасности США будет госсекретарь Марко Рубио.

«Я рад объявить, что я выдвину кандидатуру Майкла Уолтца на пост следующего посла США в Организации Объединенных Наций. Со времени своей службы, будучи в военной форме на поле боя, в конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности Майкл Уолтц упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место», — заявил американский лидер в социальной сети Truth Social.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майк Уолтц покинет пост помощника Дональда Трампа по нацбезопасности. Корреспондент Axios опровергла информацию о том, что Уолтц уже покинул пост. Об этом сообщил корреспондент портала Барак Равид в соцсети Х.

Уиткофф, которого СМИ пророчили на место Уолца, не хочет занимать пост советника президента США по нацбезопасности, сообщила журналистка CNN Алайна Трин.