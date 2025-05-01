Майк Уолтц покинул пост помощника Дональда Трампа по нацбезопасности, сообщает Fox News со ссылкой на источники. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф может его заменить, заявляет Politico.

Президентскую администрацию, по сообщаениям источников, также покинули заместитель Уолтца Алекс Вонг и другие сотрудники совета по нацбезопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник президента США Майкл Уолтц взял на себя ответственность за утечку данных о готовящейся операции в Йемене. Майкл Уолтц по ошибке добавил журналиста в секретный чат администрации Белого дома, где обсуждались предстоящие удары по хуситам. При этом сам Уолтц заявил, что не знает, как это произошло.

За своего советника вступился сам президент США Дональд Трамп. Он заявил, что эта утечка якобы не оказала существенного влияния, а сам Уолтц извлек урок. И увольнение ему не грозит. Хотя демократов, похоже, оправдания не устроили. Они продолжают требовать отставки Уолтца и главы Пентагона Пита Хегсета.