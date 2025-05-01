Рубио призвал Европу посодействовать урегулированию конфликта на Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Рубио указал на необходимость усилий Европы для урегулирования на Украине

Рубио указал на необходимость усилий Европы для урегулирования на Украине

Фото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

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Госсекретарь США встретился с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро и подтвердил готовность Штатов к сотрудничеству во имя мира.

Реальные усилия со стороны Европы необходимы для мирного урегулирования конфликта на Украине. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Об этом сообщает пресс-служба американского Государственного департамента на официальном сайте.

В заявлении ведомства отмечается, что Марко Рубио подтвердил готовность Соединенных Штатов к совместной работе с европейскими партнерами, целью которой будет достижение мира. По его мнению, Париж может сыграть важную роль в переговорном процессе. Госсекретарь подчеркнул, что мирное урегулирование требует конкретного вовлечения европейских стран.

«Секретарь Рубио ясно дал понять, что одних слов недостаточно — Европа должна выступить вперед с реальными ресурсами и политической волей положить конец этому (конфликту)», — говорится в публикации Госдепа.

Рубио и Барро кроме украинского кризиса обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе возможность для освобождения заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Представители двух стран согласились в вопросе готовности совместно предотвращать появление ядерного оружия у Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон планирует добиться прямых переговоров России и Украины в течение 100 дней. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что первым шагом к разрешению конфликта являются мирные предложения от обеих сторон.

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