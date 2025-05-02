«Долгие годы на бумаге»: Погребняк высказалась о разводе Галустяна и Штефанец

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Блогер Погребняк о разводе Галустяна: Лучше честно признать, чем жить в иллюзиях

Мария Погребняк высказалась о разводе Михаила Галустяна

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Новость о расставании юмориста с женой спустя 18 лет брака стала для блогера шоком. Но она все-таки решила поддержать пару, а не осуждать.

Блогер Мария Погребняк прокомментировала в своем Telegram-канале новость о расставании комика Михаила Галустяна с женой Викторией Штефанец. По ее словам, неожиданное известие о разводе звезд буквально заставило ее замереть. Потому что знаменитая пара была создана задолго до всенародной популярности шоумена и успешно прошла испытание славной.

Галустян и Штефанец были вместе 18 лет — «от первых шагов Михаила в шоу-бизнесе до воспитания двух прекрасных дочерей». Как отметила Погребняк, крушение крепкого и долгого брака — это грустно. Но вместе с сочувствием блогер решила оказать расставшимся супругам поддержку.

«Если два взрослых человека понимают, что не могут дать друг другу счастья, — лучше честно признать это, чем годами жить в иллюзиях, особенно когда в сердце уже нет места для компромиссов», — написала она.

По мнению Марии Погребняк, счастье заключается не в «долгих годах на бумаге», а в искренности чувств. Поэтому не стоит зацикливаться на трагедии развода, лучше посвятить свое время поиску новых форматов любви, возможно, даже не романтических, а основанных на взаимном уважении. Блогер пожелала разведенной паре заняться этим, а не дележкой детей и конфликтами.

Стоит отметить, мнение Погребняк — не просто фантазии на тему, она знает, о чем говорит. В браке с футболистом Павлом Погребняком Мария прожила 17 лет, родила ему троих сыновей. В 2023 году они развелись, а сегодня блогер уже счастлива с новым супругом, которому тоже подарила сына. Старшему наследнику звезды 18 лет, а младшему всего полгода, и она задумывается о пятом ребенке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшая жена Михаила Галустяна переживает развод.

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