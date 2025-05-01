Число жертв атаки в Алешках выросло до восьми человек

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала добиться реакции международных организаций на удар ВСУ.

Число жертв атаки в Алешках выросло до восьми человек

Фото: © РИА Новости/Александр Иванов

Число человек, погибших в результате удара ВСУ по рынку в городе Алешки Херсонской области, выросло до восьми. Ранены более 20. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат назвала бесчеловечной атаку ВСУ на рынок в Алешках, призвав добиваться реакции международных организаций.

«Ни одна международная структура снова ничего „такого“ не заметит? Ни явной спланированности этого теракта и того, что он был совершен именно в праздничный день при значительном скоплении людей?», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рынок в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, в момент атаки на рынке находилось много людей.

 

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