ВСУ нанесли удар дронами по рынку в Алешках, есть жертвы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 40 0

Семь человек погибли при ударе ВСУ по Алешкам в Херсонской области

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA; 5-tv.ru

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В момент атаки на улице находилось очень много людей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рынок в Алешках Херсонской области. Семь человек погибли, более 20 — получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, ВСУшники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей», — сказано в сообщении.

В результате атаки погибло по меньшей мере семь человек. Более 20 получили ранения. На месте происшествия работают экстренные службы, детали инцидента уточняются.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что над Воронежской областью сбили несколько беспилотников.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

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