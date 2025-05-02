Автомобиль наехал на группу людей в Штутгарте: есть пострадавшие

Водитель задержан.

В Германии в центре Штутгарта автомобиль наехал на группу пешеходов. В результате инцидента пострадали как минимум три человека, сообщили в местной полиции.

«Мы находимся на месте и проинформируем, как только появится новая информация», — сообщили правоохранительные органы в соцсети Х.

По информации агентства DPA, водитель уже задержан. Выясняется, случайность ли произошедшее или намеренные действия мужчины.

Другие подробности инцидента неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многотысячная первомайская демонстрация прошла в Берлине. Митингующие выступили против участия Германии в военных конфликтах.

Протест сопровождался антивоенными лозунгами, флагами Палестины, а также марксистских движений. В 2025-м митингующие требуют мирных решений мировых конфликтов.