Крушат все: в Париже и Берлине проходят массовые первомайские демонстрации
В Париже и Берлине проходят массовые первомайские демонстрации
Фото, видео: 5-tv.ru
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Шествие в Германии сопровождается антивоенными лозунгами и флагами Палестины.
В Париже проходит первомайское шествие, вызванное пенсионной реформой и ухудшением экономической ситуации в республике. Некоторые участники вырываются из толпы и крушат, что попадается под руку. Как сообщает корреспондент «Известий», полиция начала активно разгонять демонстрантов.
Протесты постоянно перерастают в столкновения с полицией, особенно в Париже, Лионе и Марселе. Профсоюзы организуют забастовки, которые парализуют транспорт, а также другие сферы.
Французские власти, а также Эммануэль Макрон не собираются отменять реформы. Оппозиционные силы продолжают требовать отставки правительства.
Многотысячная первомайская демонстрация также прошла в Берлине. Митингующие выступили против участия Германии в военных конфликтах.
Фото, видео: 5-tv.ru
Протест сопровождался антивоенными лозунгами, флагами Палестины, а также марксистских движений. В 2025-м митингующие требуют мирных решений мировых конфликтов.
Около 6000 полицейских следят за шествием, всего в городе запланировано около 30 демонстраций.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что французские военные потребовали раскрыть данные об участии Пятой республики в конфликте на Украине. Ассоциация отставных офицеров направила в парламент официальное письмо, его уже подписали около девяти тысяч человек.
Инициаторы обращают внимание на сведения о присутствии французских сил на Украине, несмотря на то, что власти это официально не подтверждали, и призывают обнародовать эту информацию. Офицеры считают, что вопрос дальнейшего участия Парижа нужно вынести на голосование в парламенте.
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