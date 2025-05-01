Крушат все: в Париже и Берлине проходят массовые первомайские демонстрации

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 48 0

В Париже и Берлине проходят массовые первомайские демонстрации

Фото, видео: 5-tv.ru

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Шествие в Германии сопровождается антивоенными лозунгами и флагами Палестины.

В Париже проходит первомайское шествие, вызванное пенсионной реформой и ухудшением экономической ситуации в республике. Некоторые участники вырываются из толпы и крушат, что попадается под руку. Как сообщает корреспондент «Известий», полиция начала активно разгонять демонстрантов.

Протесты постоянно перерастают в столкновения с полицией, особенно в Париже, Лионе и Марселе. Профсоюзы организуют забастовки, которые парализуют транспорт, а также другие сферы.

Французские власти, а также Эммануэль Макрон не собираются отменять реформы. Оппозиционные силы продолжают требовать отставки правительства.

Многотысячная первомайская демонстрация также прошла в Берлине. Митингующие выступили против участия Германии в военных конфликтах.

Фото, видео: 5-tv.ru

Протест сопровождался антивоенными лозунгами, флагами Палестины, а также марксистских движений. В 2025-м митингующие требуют мирных решений мировых конфликтов.

Около 6000 полицейских следят за шествием, всего в городе запланировано около 30 демонстраций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французские военные потребовали раскрыть данные об участии Пятой республики в конфликте на Украине. Ассоциация отставных офицеров направила в парламент официальное письмо, его уже подписали около девяти тысяч человек.

Инициаторы обращают внимание на сведения о присутствии французских сил на Украине, несмотря на то, что власти это официально не подтверждали, и призывают обнародовать эту информацию. Офицеры считают, что вопрос дальнейшего участия Парижа нужно вынести на голосование в парламенте.

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