Силы ПВО РФ отражают атаки ВСУ на Ростовскую область

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 23 0

Слюсарь: силы ПВО РФ отражают атаки ВСУ на Ростовскую область

силы ПВО РФ отражают атаки ВСУ на Ростовскую область

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Из-за падения обломков дрона загорелись крыши двух домов.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом рассказал врио губернатора региона и Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах», — рассказал он.

По словам Слюсаря, в поселке Целина в результате падения обломков вражеского дрона загорелись крыши двух домов. Оттуда пришлось эвакуировать семейную пару с ребенком, а также многодетную семью с тремя детьми. Никто из них не пострадал.

На место выехали дежурные оперативные службы и глава администрации района.

«Люди находятся у родных. Им будет оказана необходимая помощь», — добавил глава субъекта.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, житель Брянска погиб в результате ночной атаки дронов ВСУ на город.

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