ВСУ атаковали Новороссийск морскими и воздушными дронами
Мэр Новороссийска Кравченко сообщил об отражении атаки беспилотников
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Жителей Краснодарского края призвали не публиковать кадры случившегося
ВСУ атаковали Новороссийск морскими и воздушными БПЛА. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко, его цитирует краевой оперштаб в своем Telegram-канале.
Жителей Краснодарского края призвали не публиковать кадры атак, при этом подчеркнув необходимость доверять только официальной информации.
«Публикация подобных кадров может вскрыть позиции Вооруженных сил РФ — привести к повторным атакам <…> повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность», — говорится в сообщении.
Известно, что обломки БПЛА стали причиной пожара в районе Сухого озера в Краснорском крае. Также фрагменты вражеских дронов повредили частный жилой дом в Темрюкском районе.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ране 5-tv.ru сообщал о ночных атаках украинских дронов на Ростовскую область.
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