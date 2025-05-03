ВСУ атаковали Новороссийск морскими и воздушными дронами

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Срочная новость 647 0

Мэр Новороссийска Кравченко сообщил об отражении атаки беспилотников

ВСУ атаковали Новороссийск морскими и воздушными дронами

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Жителей Краснодарского края призвали не публиковать кадры случившегося

ВСУ атаковали Новороссийск морскими и воздушными БПЛА. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко, его цитирует краевой оперштаб в своем Telegram-канале.

Жителей Краснодарского края призвали не публиковать кадры атак, при этом подчеркнув необходимость доверять только официальной информации.

«Публикация подобных кадров может вскрыть позиции Вооруженных сил РФ — привести к повторным атакам <…> повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность», — говорится в сообщении.

Известно, что обломки БПЛА стали причиной пожара в районе Сухого озера в Краснорском крае. Также фрагменты вражеских дронов повредили частный жилой дом в Темрюкском районе.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ране 5-tv.ru сообщал о ночных атаках украинских дронов на Ростовскую область.

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