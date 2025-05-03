ФСБ рассекретила данные о потоплении Англией судов с советскими военнопленными

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 589 0

ФСБ: британские самолеты 80 лет назад расстреляли на Балтике советских пленных

ФСБ: британские самолеты 80 лет назад расстреляли на Балтике советских пленных

Фото: www.globallookpress.com/Scherl

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спаслись лишь 300 человек.

Британские военные самолеты 80 лет назад разбомбили пароходы, на которых перевозили несколько тысяч советских военнопленных — узников нацистских концлагерей, на Балтике. Из опубликованного архивного документа ФСБ России, который был рассекречен, стало известно, что с кораблей просили остановить нападение, однако этого не произошло.

В Любекской бухте Балтийского моря 3 мая 1945 года узников на трех германских судна: «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд», расстреляли. Пленных фашисты перевозили в Норвегию. По тем, кто предпринял попытки спастись, британцы стреляли с катеров. Сами корабли затонули.

По имеющимся данным, жертвами трагичного эпизода стали от семи до 12 тысяч человек. Большинство убитых были советскими гражданами. Удалось спаслись только 300 пассажирам.

Подробности произошедшего открылись общественности благодаря обнаруженному заявлению одного из узников — Василия Саломаткина. Документ находился в материалах переписки 2-го Главного управления (контрразведка) министерства государственной безопасности СССР за 1949 год.

Удалось установить, что 3 мая 1945 года в 15 часов над местом погрузки заключенных на пароходы появилось 15-16 лайнеров с английскими опознавательными знаками. В дальнейшем с этих самолетов начался расстрел военнопленных.

«Несмотря на то, что немцы подняли белый флаг, давая знать о своей капитуляции, а военнопленные, сняв с себя нижние белые рубашки, махали ими в воздухе, английские летчики продолжали бомбить и обстреливать из пулеметов пароход», — отмечалось в документе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ФСБ рассекретили данные о зверствах нацистов в лагере «Заксенхаузен».

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая для всех знаков зодиака

Последние новости

6:16
Одесситке запретили возложить цветы у Дома профсоюзов в годовщину трагедии
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая для всех знаков зодиака
5:40
«Пошла к астрологу»: Юлия Ахмедова задумалась о заморозке яйцеклетки
5:21
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
5:03
Элтон Джон и Дэвид Бекхэм: с какими звездами дружит королевская семья Великобритании
4:44
ФСБ рассекретила данные о потоплении Англией судов с советскими военнопленными

Сейчас читают

ВСУ атаковали Новороссийск морскими и воздушными дронами
«Ошибку признаю»: экс-супруг Бородиной рассказал, каким не должен быть «мужик»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Как по имени и дате рождения рассчитать, когда суждено выйти замуж

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака