В ФСБ рассекретили данные о зверствах нацистов в лагере «Заксенхаузен»
Передовые части 1-го Белорусского фронта освободили «фабрику смерти» 80 лет назад.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Данные о зверствах фашистов во время Второй мировой войны рассекретили в ФСБ. Архивные документы рассказывают о преступлениях в одном из самых страшных концлагерей — «Заксенхаузене».
В материалах допроса последнего коменданта лагеря Кайндля говорится об испытании ядов на заключенных, варварских опытах, газовых камерах и смертельных уколах — такие методы использовали немцы для уничтожения заключенных.
К концу 1944 года там содержались почти 60 тысяч советских и польских узников. Среди них были не только взрослые, но и подростки 14-17-ти лет.
Порой прибывающих даже не регистрировали, поэтому точно установить число жертв невозможно. По приблизительным данным, на территории лагеря погибли свыше 100 тысяч человек.
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