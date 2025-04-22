В ФСБ рассекретили данные о зверствах нацистов в лагере «Заксенхаузен»

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Передовые части 1-го Белорусского фронта освободили «фабрику смерти» 80 лет назад.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Данные о зверствах фашистов во время Второй мировой войны рассекретили в ФСБ. Архивные документы рассказывают о преступлениях в одном из самых страшных концлагерей — «Заксенхаузене».

В материалах допроса последнего коменданта лагеря Кайндля говорится об испытании ядов на заключенных, варварских опытах, газовых камерах и смертельных уколах — такие методы использовали немцы для уничтожения заключенных.

К концу 1944 года там содержались почти 60 тысяч советских и польских узников. Среди них были не только взрослые, но и подростки 14-17-ти лет.

Порой прибывающих даже не регистрировали, поэтому точно установить число жертв невозможно. По приблизительным данным, на территории лагеря погибли свыше 100 тысяч человек.



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В ФСБ рассекретили данные о зверствах нацистов в лагере «Заксенхаузен»

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