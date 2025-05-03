Два человека пострадали в результате стрельбы в колледже в США

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

ABC: при стрельбе в колледже в США пострадали два человека

Минимум два человека пострадали в результате стрельбы в колледже в США

Фото: www.globallookpress.com/Neal Waters

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Нападавший, предположительно, мог быть сотрудником учреждения.

В американском городе Инглвуд (штат Калифорния) в колледже Spartan произошла стрельба. Пострадали два человека. Об этом сообщает ABC7.

По версии полицейских, мужчина, предположительно бывший сотрудник, пришел с оружием к зданию кампуса и открыл огонь по людям. В результате две женщины получили ранения, их госпитализировали в больницу в критическом состоянии.

После произошедшего злоумышленник скрылся с места происшествия. Но позже по словам мэра Инглвуда Джеймса Баттса, полиция Лос-Анджелеса задержала человека в Корейском районе, который соответствует описанию подозреваемого.

Он находился примерно в миле от международного аэропорта Лос-Анджелеса. Его причастность и мотивы выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ванкувере внедорожник черного цвета въехал в толпу на уличном фестивале, который проводился в связи с праздником Лапу-Лапу. В результате несколько человек погибли, также было множество пострадавших. Водитель был задержан. Канадский политик, лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх рассказал, что ужаснулся, узнав о прошествии на празднике.

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