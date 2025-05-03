Два человека пострадали в результате стрельбы в колледже в США

Нападавший, предположительно, мог быть сотрудником учреждения.

В американском городе Инглвуд (штат Калифорния) в колледже Spartan произошла стрельба. Пострадали два человека. Об этом сообщает ABC7.

По версии полицейских, мужчина, предположительно бывший сотрудник, пришел с оружием к зданию кампуса и открыл огонь по людям. В результате две женщины получили ранения, их госпитализировали в больницу в критическом состоянии.

После произошедшего злоумышленник скрылся с места происшествия. Но позже по словам мэра Инглвуда Джеймса Баттса, полиция Лос-Анджелеса задержала человека в Корейском районе, который соответствует описанию подозреваемого.

Он находился примерно в миле от международного аэропорта Лос-Анджелеса. Его причастность и мотивы выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ванкувере внедорожник черного цвета въехал в толпу на уличном фестивале, который проводился в связи с праздником Лапу-Лапу. В результате несколько человек погибли, также было множество пострадавших. Водитель был задержан. Канадский политик, лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх рассказал, что ужаснулся, узнав о прошествии на празднике.