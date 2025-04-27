В Канаде внедорожник въехал в толпу людей на фестивале

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 45 0

В результате аварии погибли люди.

В Ванкувере машина въехала в толпу людей на фестивале, есть погибшие и раненые

Фото: www.globallookpress.com/ Ethan Cairns

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В Ванкувере автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале. Об этом сообщила городская полиция в социальной сети Х.

«Несколько человек погибли и еще несколько пострадали после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню около 20:00 (06:15 по московскому времени — Прим.ред.)», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что водитель автомобиля задержан, подробности инцидента не приводятся.

Мероприятие проходило в связи с праздником Лапу-Лапу, который отвечают на Филиппинах 27 апреля. Он посвящен победе вождя острова Мактан Лапу-Лапу над испанцами в битве при Мактане 1521 года.

Произошедшее прокомментировал мэр Ванкувера Кен Сим. Он подтвердил, что в результате аварии есть «множество пострадавших».

«Наши мысли со всеми пострадавшими и филиппинской общиной Ванкувера в это невероятно трудное время», — написал он в социальной сети Х.

Канадский политик, лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх рассказал, что ужаснулся, узнав о прошествии на празднике.

«В ожидании дальнейших новостей мы думаем о жертвах и их семьях, а также о филиппинской общине Ванкувера, которая собралась сегодня вместе, чтобы отпраздновать стойкость», — написал он в социальной сети Х.

Газета The New York Post утверждает, что в толпу въехал внедорожник черного цвета неизвестной марки. У автомобиля поврежден капот, а вокруг водительского кресла сработали подушки безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Дербенте водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским.

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