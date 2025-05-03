Кровь стынет в жилах: почему женщин успокаивает тру-крайм

Интерес прекрасного пола к криминальным сюжетам — большая загадка для мужчин.

Женщины любят жанр тру-крайм шоу, потому что успокаиваются и выплескивают агрессию, когда смотрят такое. Об этом 5-tv.ru рассказала психотерапевт Татьяна Галич.

«Первая задача, которую мы решаем, это, как ни странно, успокоение», — объяснила эксперт.

Тревожные люди успокаиваются, когда смотрят криминальные сюжеты. Тревога — это нехватка информации, призыв от мозга как можно скорее ею обзавестись. А сюжеты о преступлениях пестрят деталями, зритель знает исход ситуации и последствия, а потому ощущает себя в безопасности.

«И мы как будто бы начинаем знать, что делать, на что смотреть, как мы будем предупреждены, какие будут знаки. Это, конечно, очень далеко от реальности, но тем не менее это успокаивает людей, это несет некий, на самом деле, оттенок расслабления», — добавила Галич.

По словам психолога, у женщин очень много запретов на выражение агрессии. Но разрушительное чувство никуда не уходит, любой человек нуждается в том, чтобы экологично — без вреда себе и окружающим — выплескивать его. Просмотр тру-крайм фильмов — отличный способ сделать это.

«Проживая историю вот этого серийного убийцы, она идет шаг за шагом вместе с ним и отреагирует на накопленное напряжение вот таким образом», — сказала Галич.

Тру-крайм шоу оказывают также терапевтический эффект, отметила эксперт. Во время их просмотра зритель злиться, негодует из-за несправедливости и плачет. Таким образом он проживает собственные эмоции, накопившиеся за долгий период времени.

«Люди так успокаиваются, как бы странно это ни звучало, потому что эмоции, которые мы вытесняем, у нас нет возможности быть с ними в контакте, мы не можем на них отреагировать, А вот здесь у нас для этого огромное поле», — объяснила психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обращаться к партнеру, если он старше по возрасту.