«Мамочка» или «папочка»? Как обращаться к партнеру, если он старше по возрасту

Правда ли, что «в каждой избушке свои игрушки»?

Называть старшего по возрасту партнера «мамочкой» или «папочкой» — нормально. Об этом рассказала клинический психолог и психотерапевт Вера Калантар для 5-tv.ru.

«Много есть таких „мудростей“, которые я встречаю в социальных сетях о том, что никогда нельзя называть супруга „папочкой“, а супругу „мамочкой“, что это убивает ваше либидо. В каждой избушке свои игрушки. В каждой паре есть свои какие-то определенные моменты», — говорит эксперт.

Более того, во многих отношениях это, наоборот, становится частью сексуальной игры и фантазии, и даже каким-то образом подстегивает, отмечает психотерапевт.

Если это женщина в старшем возрасте и мужчина младше, и она не реализовала какую-то свою материнскую часть, то она хочет иметь мужчину в более «подчиненном положении». Более молодой кавалер также может таким образом дополучить материнскую любовь, которую не получил в детстве.

«Означает ли это, что они несчастливы? Означает ли это, что их отношения обречены? Абсолютно нет. Вопрос только в том, насколько они осознают, что они хотят получить в этих отношениях, и насколько их это делает счастливыми», — говорит Калантар.

То же самое касается и молодой партнерши с ее более старшим избранником.

«Да, у нас будет разница, но это не означает, что эта молодая женщина, закрывая какую-то часть своих дочерних потребностей, не будет счастливой», — говорит Калантар.

Если мужчина не реализовал свой отцовский инстинкт и ему хочется реализовать его в отношении своей женщины, а она недополучила какую-то отцовскую любовь, то это прекрасно и замечательно, отмечает психотерапевт.

Эксперт отметила, что в отношениях с большой разницей в возрасте практически всегда будет присутствовать оттенок отношений «папа — дочка», либо «мама — сыночек», если мы говорим о женщине и молодом человеке. Но это совсем не плохо, подытоживает психотерапевт.

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