Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял Парад Победы на Красной площади

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 54 0

Церемония началась с традиционного выноса государственного флага России и Знамени Победы. После этого министр поздравил с праздником подразделения войск.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов появился на Красной площади в честь главного военного парада к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Церемония начинается с традиционного внесения на площадь флага России и Знамени Победы.  После этого министр поздравил с праздником подразделения войск. Среди них принимают участие парадные расчеты 13 государств: Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Казахстан, Китай, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Также в Параде принимают участие свыше 130 единиц военной техники, среди которых легендарный танк Т-34. Помимо этого, показаны современные образцы техники: бронеавтомобили, ракетные комплексы, системы ПВО, пусковые установки, а также новейшие разработки.

Выезд на Красную площадь главы Минобороны завершается докладом президенту России Владимиру Путину.

В торжественных церемониях принимают участие лидеры ряда стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров,  Венесуэлы Николас Мадуро, Абхазии Бадра Гунба, Сербии Александр Вучич, Палестины Махмуд Аббас, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие.

Это важный день не только для России, но и для всего мира. Прошло уже 80 лет со дня освобождения стран от гнета нацисткой Германии.

В связи с этим во всех регионах РФ пройдет 190 крупных мероприятий, а общее число посвященных Победе культурных событий превысит 100 тысяч.

По традиции в Москве в честь Дня Победы организуют концерты, выставки, театрализованные представления, исторические реконструкции, кинопоказы, мастер-классы и многое другое. Завершающим штрихом будет большой салют в 22:00.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Петербург отмечает День Победы в 2025 году. 

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
Последний панфиловец: ветеран ВОВ Владимир Бурцев посетил Парад Победы
11:36
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы
11:23
Расчеты стран СНГ прошли по Красной площади на Параде Победы
11:15
Путин: Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма
11:14
Военные Китая и других дружественных армий прошли по Красной площади
11:12
На Парад Победы на Красную площадь прибыли Кустурица, Сигал и Машков

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
«За вами ваше поколение»: Захарова призвала празднующих 9 Мая украинцев не сдаваться
80 лет Великой Победы: прямая трансляция Парада на Красной площади
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу